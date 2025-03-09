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ولي عهد رأس الخيمة يزور خميس الوالي النقبي

ولي عهد رأس الخيمة يزور خميس الوالي النقبي
9 مارس 2025 13:39

زار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، المواطن خميس محمد حميد الوالي النقبي، في منطقة دفتا برأس الخيمة.

وتبادل سموه، وخميس محمد النقبي، الأحاديث الودية حيث عبر النقبي عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد رأس الخيمة على زيارته واهتمامه بالمواطنين والاطمئنان عليهم، كما أعربت أسرته، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة الكريمة. رافق سمو ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

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المصدر: وام
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