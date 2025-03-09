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علوم الدار

تخريج 47 منتسباً من برنامج تأهيل القيادات في شرطة دبي

تخريج 47 منتسباً من برنامج تأهيل القيادات في شرطة دبي
9 مارس 2025 17:59

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تخريج 47 منتسباً من برنامج «تأهيل القيادات» الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب ولجنة الكفاءات القيادية والإشرافية وتثبيت المناصب في شرطة دبي، بالتعاون مع أكاديمية PWC، بهدف تطوير المهارات الإدارية والقيادية اللازمة لمواجهة التحديات الحديثة. وسلم معالي الفريق المري، بحضور الشريك الأول في أكاديمية PWC السيد جيفين اسبيدن، الشهادات إلى المنتسبين الذين أكملوا البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 16 يوماً على مدار شهرين، بإجمالي 75 ساعة تدريبية. وأكد معاليه أهمية الدور القيادي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وضرورة الالتزام بروح الابتكار والتطوير المستمر في منظومة العمل الشرطي مشيداً بمحتوى البرنامج الذي يعزز المهارات القيادية والكفاءة لدى موظفي شرطة دبي بما يتماشى مع رؤية التميز والريادة، وتنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات والاستراتيجيات العلمية والعملية. وأكد العميد بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين القطاعات، وتنمية المهارات القيادية، موضحاً أنه تضمن ثماني وحدات تدريبية رئيسية، شملت الاستشراف الاستراتيجي كوسيلة لتعزيز الأداء المستقبلي، والتميز القيادي والمرونة، وبناء فرق عمل عالية الأداء، والمقارنة المعيارية للأداء لتحقيق الميزة الاستراتيجية، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، وقيادة التغيير، والابتكار والتميز في إدارة المشاريع.

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