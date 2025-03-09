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حاكم عجمان يتبادل التهاني بشهر رمضان مع الشيوخ وكبار المسؤولين

حاكم عجمان يتبادل التهاني بشهر رمضان مع الشيوخ وكبار المسؤولين
9 مارس 2025 23:58

تبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر الزاهر للسلام على سموهما وتقديم التهاني بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ فيصل بن عبدالله بن أحمد المعلا، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

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وتبادل سموهما التهاني كذلك بهذه المناسبة المباركة مع وجهاء وأعيان وأبناء القبائل وعدد من المواطنين والمقيمين في الدولة، داعين المولى تبارك وتعالى أن يديم على سموهما الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
حاكم عجمان
التهاني
رمضان
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