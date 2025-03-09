«دبي الخيرية» ترسم البسمة على وجوه  الأطفال الأيتام وأسرهم

دبي (الاتحاد)

نظمت جمعية دبي الخيرية حفلاً للأطفال الأيتام، في إطار مبادرتها الرمضانية «فرحة رمضان»، بالتعاون مع فندق «أمواج روتانا»، وشركة «ليوس للتطوير»، و«دبي للإعلام» ممثلة في برنامج «المندوس» الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي «عبدالله إسماعيل».

وشهد الحفل الذي أقيم في قاعة «صدف» بفندق أمواج روتانا – جميرا، حضور عدد كبير من الأطفال الأيتام وأسرهم، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الراعية والداعمة. وتضمن الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والتثقيفية، وتوزيع بطاقات المير الرمضاني والهدايا والجوائز على الأطفال، إضافة إلى تناول الإفطار.

وفي الكلمة الافتتاحية للحفل هنّأ أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عزّ وجل أن يعيده على الجميع، وعلى دولتنا الحبيبة (الإمارات) قيادةً رشيدةً وشعباً كريماً، وأُمتنا العربية والإسلامية بالخير والازدهار، والأمن والسلام.

رعاية

أعرب أحمد السويدي عن اعتزازه بتنظيم هذا الحفل، وشكر جميع الجهات الراعية والداعمة التي ساهمت في إنجاحه، وقال: «إن دبي الخيرية تولي (الأيتام) اهتماماً خاصاً ورعاية استثنائية، منذ نشأتها قبل (45) عاماً، وهو ما تواصل دون انقطاع على مدار العقود الماضية، امتثالاً لتعاليم وقيم ديننا الحنيف، وترجمة لسياسة الدولة ونهجها الراسخ بالمجال الإنساني، ورؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وتعبيراً عن منظومة قيم وموروث شعب الإمارات الطيب الأصيل، المحب لعمل الخير والعطاء».

وأضاف: «ترعى دبي الخيرية الآن 14.000 من الأطفال الأيتام داخل الإمارات إضافة إلى (16) دولة حول العالم، في إطار برامجها الإنسانية ومشاريعها الخيرية الشاملة والمتنوعة».