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"شرطة أبوظبي" تنفذ مبادرة السلامة المرورية الرمضانية في مراكز التسوق

"شرطة أبوظبي" تنفذ مبادرة السلامة المرورية الرمضانية في مراكز التسوق
10 مارس 2025 16:33

عززت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي التوعية لزوار مركز البوادي مول في مدينة العين بمبادرة (السلامة المرورية الرمضانية) وذلك ضمن مبادرات تعزيز وتحسين مؤشرات السلامة المرورية في الإمارة، وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة.

 وحث المقدم ناصر صالح  بن بدوة الدرمكي رئيس فريق دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وبقوانين وقواعد وأنظمة المرور لافتًا إلى أهمية أخذ قسط كاف من الراحة قبل قيادة المركبة وايقافها بجانب الطريق إذا شعر السائق بالإرهاق أو النعاس ثم استئناف الرحلة من جديد وهو في كامل وعيه ويقظته تعزيزًا لسلامته وسلامة مرافقيه ومستخدمي الطريق .

وأوضح  الرائد خالد محمد العزيزي عضو فريق دورية السعادة بمنطقة العين في مديرية المرور والدوريات الأمنية أن الصيام قد تكون له تأثيرات على السائقين مع انخفاض نسبة السكر في الدم والذي يؤثر على الانتباه والتركيز والرؤية لافتاً إلى أهمية ردود أفعال السائقين الإيجابية والتيقظ لما يدور حولهم من أحداث أثناء قيادة المركبة.
 
وحث السائقين على الالتزام بقوانين السير وتجنب السرعة الزائدة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واستخدام حزام الأمان والتعاون مع الدوريات المرورية في تعزيز الانسيابية المرورية وتجنب السلوكيات الخاطئة والمزعجة للآخرين كالوقوف الخاطئ.

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و تضمنت المبادرة مشاركة دورية السعادة بتعزيز الإيجابية المرورية وتنظيم مسابقة توعية مرورية تفاعل معها الجمهور مع تقديم الجوائز والهدايا الرمزية وعرض أفلام كارتونية وافلام توعية مرورية رقمية حول القيادة الآمنة والسلامة المرورية و توزيع كتيبات توعوية مرورية.

واطلع زوار البوادي مول على أهداف دورية السعادة في تجسيد قيم "الإيجابية والسعادة"، وترسيخ هذا المفهوم الذي يجمع بين تعزيز السلامة المرورية وإسعاد الجمهور حيث تعمل عن طريق التجهيزات والأنظمة الذكية التي زُودت بها على تحفيز مستخدمي الطرق على الالتزام بقانون السير والمرور، والارتقاء بأساليب التوعية المرورية إلى أعلى المعايير والتشجيع على القيادة الآمنة، حفاظا على سلامة الجميع.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السلامة المرورية
شرطة أبوظبي
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