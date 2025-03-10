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عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة الثقافة الفرنسية ويشهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين

عبدالله بن زايد في حديث مع رشيدة داتي بحضور ريم الهاشمي ونورة الكعبي وسعيد الهاجري (تصوير: سعيد جمعوه)
10 مارس 2025 22:32

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم في باريس، معالي رشيدة داتي، وزيرة الثقافة في الجمهورية الفرنسية.
جرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى باريس، بحث سبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين دولة الإمارات وفرنسا، وذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، كما تم بحث عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة المتعلقة بالصناعات الثقافية والإبداعية.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء بالتطور المستمر في مسار التعاون الثقافي بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.
وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات ودار «أوركسترا باريس الفلهارمونية».
وقع مذكرة التفاهم معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، رئيس مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، ومن الجانب الفرنسي معالي رشيدة داتي، وزيرة الثقافة وأوليفييه مانتي، المدير العام لأوركسترا باريس الفلهارمونية.
حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وفهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى جمهورية فرنسا، وعمر سيف غباش، مستشار وزير الخارجية وسفير الدولة غير المقيم لدى الفاتيكان.

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