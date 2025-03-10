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علوم الدار

«مجالس المبروكة» في الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة

«مجالس المبروكة» في الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
11 مارس 2025 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، تزامناً مع شهر القراءة مبادرة «مجالس المبروكة»، وهي سلسلةٌ من الورش التعليمية الموجهة لفئة الطفولة المبكرة بالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة، بهدف تعميق القيم الإيمانية والتعبدية، وتعزيز الأخلاق والسلوكيات الصحيحة في نفوس الأطفال بأسلوبٍ قصصيٍّ شائقٍ يجمع بين المعرفة والمتعة في آنٍ واحد.
وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس «الهيئة»: إن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار ترسيخ الرؤية الوطنية لتعزيز وزيادة الارتباط بالقراءة، وتكثيف المبادرات والبرامج المشجعة عليها، واستلهاماً من جهود «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وحرصها على دعم الأمومة والطفولة، وإعداد أجيال المستقبل وتأهيلهم ليواصلوا مسيرة التطور بتفوقٍ وجدارة.
وأكد معاليه إلى أن هذه السلسلة القصصية تندرج ضمن وقف «اقرأ»، الذي أطلقته «الهيئة» لدعم المشاريع التعليمية والتربوية، وتتضمن استعراض 7 قصصٍ مصورةٍ من تأليف وإنتاج «الهيئة»، تحت عناوين «بيتنا الوطن»، «كيف أوقفه؟»، «لا تستسلم»، «لا تستعجل»، «لماذا لا أملك مثلها؟»، «ماذا بداخلها؟»، و«حب الخير للغير». وتدعيمها بنسخٍ صوتيةٍ لإثراء مخيلة الأطفال ومفرداتهم بلغتنا العربية الأصيلة.
 وأشارت «الهيئة» إلى أنه بإمكان الجمهور الكريم المساهمة في هذا المشروع الخيري بإهدائه للأطفال حول العالم، من خلال التبرع عبر التطبيق الذكي لـ«الهيئة» أو موقعها الإلكتروني.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
عمر حبتور الدرعي
أم الإمارات
فاطمة بنت مبارك
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