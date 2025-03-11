«الثاني عشر» تخطّى تحديات الإنجليزية

أبوظبي (الاتحاد)

أدّى طلبة الثاني عشر، أمس، امتحان مادة اللغة الإنجليزية في اليوم الثاني من امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2024-2025. وانقسمت آراء الطلبة بين من وجد الامتحان سهلاً وبسيطاً وبين من اعتبر الفقرات طويلة وصعبة، وبالتالي لم يتمكّنوا من حلّ بعض الأجزاء.

وقالت الطالبة هاجر المنصوري: إن امتحان اللغة الإنجليزية بالنسبة لها كان متوسط المستوى، حيث تضمنت الأسئلة بعض التحديات في القواعد والمفردات.

وأوضحت، أنها تمكّنت من تخطي توترها من خلال مراجعة الملاحظات التي دونتها سابقاً، مما ساعدها على حلّ الأسئلة بثقة.

أما الطالب زايد الوشاحي فأكد أن الامتحان كان في متناول الجميع، خصوصاً لمن تدرّب جيداً على كتابة النصوص الإنشائية. وأضاف أنه اعتمد على تقسيم وقته بين القراءة والتحليل قبل البدء بالكتابة، مما جعله ينظم أفكاره بشكل واضح. أما بقية الأسئلة ضمن فقرات الاختيار من متعدد، فكانت غاية في السهولة.

من جهتها، أشارت مريم السلماني إلى أن الجزء الخاص بالكتابة كان الأكثر تحدياً، لكنها تجاوزته بالتركيز على الأفكار الأساسية ودعمها بأمثلة واضحة. وقالت إنها تتبع تقنية معينة خلال الامتحانات وهو التنفس العميق قبل البدء بالإجابة، الأمر الذي ساعدها في التغلب على التوتر، وكتابة مقال متماسك يعبّر عن وجهة نظرها بوضوح.