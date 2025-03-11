«خيرية الشارقة» تختتم «اقرأ» للقرآن في بنغلاديش

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت جمعية الشارقة الخيرية أمس الأول، فعاليات مسابقة «اقرأ» لتحفيظ القرآن الكريم التي تُنظمها الجمعية سنوياً في بنغلاديش.

شهدت المسابقة مشاركة 626 طالباً من بينهم 86 من المكفوفين والمكفوفات، ما يعكس مدى الاهتمام الذي تحظى به المسابقة والدور الكبير الذي تلعبه في تشجيع الطلبة على الاستمرار في مسيرتهم لحفظ القرآن الكريم.

وأسفرت النتائج عن فوز 51 مشاركاً بالمراكز الأولى منهم 36 طالباً من المبصرين و15 من المكفوفين والمكفوفات، بعد منافسة قوية أظهرت مدى تفاني المشاركين في إتقان كتاب الله. وقال محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة الكفالات ورعاية الأيتام في جمعية الشارقة الخيرية، إن المسابقة تأتي في إطار الجهود المستمرة للجمعية لدعم حفظة القرآن الكريم وتعزيز القيم الإسلامية بين الأجيال الصاعدة، وفق أعلى المعايير لضمان توفير بيئة تنافسية عادلة تشجع الطلاب على التفوق والإبداع في الحفظ والتلاوة. وأضاف أن المسابقة احتضنت عدة مواقع تعليمية بارزة في مدينتي داكا وسلهت، حيث شارك الطلاب في اختبارات تنافسية تهدف إلى تقييم مدى إتقانهم للحفظ والتجويد، بمشاركة نخبة من المحكمين المتخصصين في علوم القرآن الكريم، مشيراً إلى أن الجمعية حرصت على تتويج الفائزين في حفلين منفصلين الأول أقيم في داكا والثاني في سلهت.

وأكد آل علي أن مسابقة «اقرأ» لتحفيظ القرآن الكريم تعد واحدة من أبرز الفعاليات التي تحرص جمعية الشارقة الخيرية على تنظيمها سنوياً في عدد من الدول، بهدف تشجيع النشء على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته وترسيخ القيم الإسلامية في نفوسهم، كما تعكس هذه المبادرة التزام الجمعية برسالتها الإنسانية والتنموية في نشر وتعليم القرآن الكريم.