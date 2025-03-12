طحنون بن زايد يلتقي الشريك المؤسس والشريك العام لشركة أندريسن هورويتز

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مارك أندريسن، الشريك المؤسس والشريك العام لشركة أندريسن هورويتز.

وكتب سموه على منصة «إكس»: «بحثت مع مارك أندريسن، الشريك المؤسس والشريك العام لشركة أندريسن هورويتز، آخر المستجدات والتطورات في مجال التكنولوجيا الناشئة، وانعكاساتها الإيجابية على تحسين الكفاءة والإنتاجية وتطوير آليات التجارة الإلكترونية».

وأضاف سموه: «الإمارات مستثمر رائد في حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي مما رسخ مكانتها كمركز مهم للابتكار والخدمات الذكية».