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علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي الشريك المؤسس والشريك العام لشركة أندريسن هورويتز

طحنون بن زايد يلتقي الشريك المؤسس والشريك العام لشركة أندريسن هورويتز
12 مارس 2025 18:04

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مارك أندريسن، الشريك المؤسس والشريك العام لشركة أندريسن هورويتز.
وكتب سموه على منصة «إكس»: «بحثت مع مارك أندريسن، الشريك المؤسس والشريك العام لشركة أندريسن هورويتز، آخر المستجدات والتطورات في مجال التكنولوجيا الناشئة، وانعكاساتها الإيجابية على تحسين الكفاءة والإنتاجية وتطوير آليات التجارة الإلكترونية».
وأضاف سموه: «الإمارات مستثمر رائد في حلول التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي مما رسخ مكانتها كمركز مهم للابتكار والخدمات الذكية».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أندريسن هورويتز
الإمارات
طحنون بن زايد
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