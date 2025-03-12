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علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس البرلمان الدنماركي ويبحثان علاقات التعاون بين البلدين

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس البرلمان الدنماركي ويبحثان علاقات التعاون بين البلدين
12 مارس 2025 21:27

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي سورين جاد يانسن، رئيس البرلمان الدنماركي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كوبنهاغن.
وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك العلاقات البرلمانية، كما استعرضا آفاق التعاون المشترك في عدد من القطاعات.
 وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على الدور المهم للبرلمانات في تقوية وتمتين العلاقات بين الدول، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على استثمار كافة الفرص المتاحة لدعم وتطوير علاقات التعاون مع الدنمارك في مختلف المجالات، انطلاقاً من روابط الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين.
 كما بحث سموه ومعالي سورين جاد يانسن، خلال اللقاء، عدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
 حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة فاطمة خميس المزروعي، سفيرة الدولة لدى مملكة النرويج وسفيرة الدولة غير المقيمة لدى مملكة الدنمارك، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عمر سيف غباش، مستشار وزير الخارجية وسفير الدولة غير المقيم لدى الفاتيكان.

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الدنمارك
الإمارات
عبدالله بن زايد
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