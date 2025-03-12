حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمدنا حزمة من السياسات والمشاريع التي تصب في صالح مجتمع دبي ... اعتمدنا ضمن سياسة الإسكان الميسّر، مشروعاً لتخصيص أراض بمساحة 1.46 مليون متر مربع لتوفير أكثر من 17000 وحدة سكنية في مواقع مختلفة في إمارة دبي».

وأضاف سموه: «كما اعتمدنا سياسة تحسين نتائج اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس الخاصة بدبي، نحن مع التطوير الشامل في المنظومة التعليمية، لكن يبقى الأساس الحفاظ على هويتنا الوطنية ولغتنا العربية وديننا الحنيف، وتتضمن هذه السياسة رفع نسبة المعلمين المواطنين في تدريس المواد الأساسية في المدارس الخاصة».

واختتم سموه: «كما اعتمدنا خلال الاجتماع مشروع المستشار القانوني المستقل، الذي يمكّن مواطني إمارة دبي المتخصصين بالعمل كمستشارين قانونيين مستقلين وبدوام مرن ودون الحاجة لافتتاح مكاتب قانونية».