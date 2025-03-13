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"شرطة أبوظبي" تحذر من خطورة تحميل برامج التحكم عن بعد للأجهزة الذكية

"شرطة أبوظبي" تحذر من خطورة تحميل برامج التحكم عن بعد للأجهزة الذكية
13 مارس 2025 14:49

حذرت شرطة أبوظبي من خطورة  تحميل برامج التحكم عن بعد للأجهزة الذكية الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر ،موضحة انه أصبح من ضمن البرامج التي يستخدمها المحتالون في عملياتهم الاحتيالية الاجرامية للاستيلاء على الأموال وسرقة المعلومات المهمة عن طريق خداعهم في كثير من الأحيان بأنهم سيقومون بمساعدتهم غير انهم يوقعونهم في عمليات نصب واحتيال.ونبهت إلى أن  هذه البرامج  تستخدم للتحكم عن بُعد في أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى، ويستخدمه الأفراد والشركات للوصول إلى الأجهزة عن بعد، سواء للصيانة التقنية أو العمل عن بُعد أو مشاركة الشاشة.

وحث اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، الجمهور على عدم  الانصياع لمكالمات هاتفية مشبوهة تطلب تنزيل برامج أو مشاركة معلومات سرية، مؤكدًا أن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا مطلقًا بيانات الحسابات البنكية، أرقام البطاقات الائتمانية، كلمات المرور، أرقام التعريف الشخصية لأجهزة الصراف الآلي، رموز الأمان (CCV)، أو كلمات المرور لمرة واحدة (OTP) داعيًا إلى ضرورة اليقظة و الحذر وعدم مشاركة أي معلومات حساسة تجنبًا لعمليات الاحتيال.

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وناشد  الجمهور عند تعرضهم لعمليات نصب أو احتيال التوجه الى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية.

 

 

 

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
التحكم عن بعد
الأجهزة الذكية
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