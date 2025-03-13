الجمعة 14 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد: أشكر جهود الأخ عبدالله آل حامد في بناء منظومة إعلامية ابتكارية

سيف بن زايد
13 مارس 2025 15:00

شكر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، جهود معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، في بناء منظومة إعلامية ابتكارية، تُلهم وتُمكّن وتُحدث فرقاً.

وقال سموه عبر منصة إكس:"تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للإعلام المبتكر، وانطلاقاً من إيمانها العميق بالدور الحيوي للإعلام في تعزيز التنمية المستدامة، جاء الإعلان في العاصمة الأميركية واشنطن عن قمة بريدج BRIDGE التي ستنطلق في ديسمبر المقبل من أبوظبي لتكون منصة عالمية تصنع مستقبل الإعلام، وتؤسس لجسر من الابتكار والاستدامة والتأثير الحقيقي، جامعة تحت مظلتها نخبة عالمية من الإعلاميين لصياغة مستقبل إعلامي يرتكز على الابتكار والاستدامة والمسؤولية، فالإعلام لا يكتفي بنقل التاريخ بل يصنعه.
وقال سموه:"أشكر جهود الأخ عبدالله بن محمد آل حامد في بناء منظومة إعلامية ابتكارية، تُلهم وتُمكّن وتُحدث فرقاً".

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: أبناؤنا يصنعون الفارق من أجل مستقبل الوطن
سيف بن زايد يشهد اليوم المفتوح مع أولياء أمور مجندي الخدمة الوطنية (الدفعة 22)

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عبدالله آل حامد
الإعلام
سيف بن زايد
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
أطفال فلسطينيون نازحون في مدينة رفح بغزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مقترح أميركي جديد لتمديد «اتفاق غزة» 50 يوماً
اليوم 02:43
جندي روسي في شارع بإحدى بلدات منطقة كورسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تؤيد مقترح الهدنة مع أوكرانيا وتتقدم في كورسك
اليوم 02:43
أطفال نازحون في مخيم بالحديدة جراء انتهاكات الحوثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
اليوم 02:42
أحمد الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري (رويترز)
الأخبار العالمية
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
اليوم 02:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©