سيف بن زايد: أشكر جهود الأخ عبدالله آل حامد في بناء منظومة إعلامية ابتكارية

شكر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، جهود معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، في بناء منظومة إعلامية ابتكارية، تُلهم وتُمكّن وتُحدث فرقاً.

وقال سموه عبر منصة إكس:"تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للإعلام المبتكر، وانطلاقاً من إيمانها العميق بالدور الحيوي للإعلام في تعزيز التنمية المستدامة، جاء الإعلان في العاصمة الأميركية واشنطن عن قمة بريدج BRIDGE التي ستنطلق في ديسمبر المقبل من أبوظبي لتكون منصة عالمية تصنع مستقبل الإعلام، وتؤسس لجسر من الابتكار والاستدامة والتأثير الحقيقي، جامعة تحت مظلتها نخبة عالمية من الإعلاميين لصياغة مستقبل إعلامي يرتكز على الابتكار والاستدامة والمسؤولية، فالإعلام لا يكتفي بنقل التاريخ بل يصنعه.

وقال سموه:"أشكر جهود الأخ عبدالله بن محمد آل حامد في بناء منظومة إعلامية ابتكارية، تُلهم وتُمكّن وتُحدث فرقاً".