برعاية نهيان بن مبارك.. صندوق الوطن يختتم دورة تدريب المدربين

برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اختتم صندوق الوطن الدورة المكثفة لتدريب المدربين كمرحلة متقدمة من برنامج مبرمج الإمارات بمشاركة 100 من معلمي المدارس في كل من أبوظبي ودبي، وذلك بهدف تأهيلهم لتدريب طلاب المدارس المشاركين في النسخة الجديدة من "مبرمج الإمارات".

يأتي ذلك من أجل تعزيز قدرات أبناء وبنات الإمارات في هذا المجال الحيوي، إضافة إلى تطوير كوادر تدريبية قادرة على نقل المعرفة والمهارات التقنية إلى طلاب المدارس في مختلف أنحاء الدولة، حيث تم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لأول مرة في عملية التدريب.

وجاءت هذه الخطوة في إطار التزام الصندوق بتعزيز مهارات البرمجة بين الشباب الإماراتي، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وقال سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن إن برنامج تدريب المدربين يعد أحد أهم البرامج الرائدة التي تهدف إلى تكوين قاعدة واسعة من المدربين في كافة مدارس الدولة لاستيعاب الاعداد الكبيرة المشاركة في برنامج مبرمج الإمارات وتأهيلهم على المراحل النهائية، مؤكدا أن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن ركزت على أهمية الإعداد الجيد لأكبر عدد ممكن من المدرسين لكي يكونوا مؤهلين بشكل ممتاز كمدربين يمكن ان يعتمد عليهم الصندوق في المراحل المقبلة داخل مدارسهم لتوسيع قاعدة المستفيد من برنامج "مبرمج الامارات" من طلاب الإمارات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف القرقاوي أن برنامج أعداد المدربين ركز البرنامج على عدة مراحل أساسية لتطوير المهارات والمعارف النظرية والعملية لدى المشاركين، وذلك بهدف تأهيلهم ليصبحوا مدربين محترفين قادرين على نقل المعرفة إلى الطلبة، مؤكدا أن الدورة استهدفت تدريب مجموعة مختارة من المعلمين والمتخصصين في قطاع التعليم والتكنولوجيا على أحدث أساليب التعليم التفاعلي في البرمجة، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لتدريب طلاب المدارس المشاركين في برنامج "مبرمج الإمارات"، وركز البرنامج التدريبي المكثف على عدة موضوعات منها أساسيات البرمجة، والتفكير الحاسوبي، ومهارات حل المشكلات، والابتكار في تطوير البرمجيات، وذلك من خلال جلسات تدريبية مكثفة تجمع بين النظري والتطبيقي.

وأوضح القرقاوي أن برنامج "مبرمج الإمارات" هو أحد المشاريع الرائدة التي أطلقها صندوق الوطن لتعزيز الإبداع التقني بين طلاب المدارس، حيث يستهدف آلاف الطلاب في مختلف أنحاء الدولة بهدف تمكينهم من البرمجة وتحفيزهم على الابتكار التكنولوجي، ومن خلال دورة "تدريب المدربين"، يسعى الصندوق إلى إنشاء قاعدة واسعة من الكوادر المؤهلة التي تضمن استدامة تعليم البرمجة ونقل المعرفة إلى أجيال جديدة باستمرار، مشيرا إلى ان النسخة الأخيرة من البرنامج شهدت مشاركة 1407 طلاب من 83 مدرسة على مستوى الدولة وأن الصندوق يستهدف مضاعفة هذه الأرقام سنويا ليصل البرنامج إلى الجميع.

وأشار القرقاوي إلى أن رؤية معالي الشيخ نهيان بن مبارك تركز على أن توفر هذه المبادرة فرصة قيمة للمشاركين لاكتساب مهارات جديدة وتعزيز قدرتها على تعليم البرمجة بطريقة إبداعية، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يساعد المعلمين على تبسيط المفاهيم المعقدة وجعل البرمجة أكثر سهولة وجاذبية للطلاب.

وقال إن إطلاق دورة "تدريب المدربين" يمثل خطوة محورية نحو إعداد الشباب الإماراتي، ليكونوا رواداً في مجال البرمجة والتكنولوجيا، ومع استمرار مبادرة "مبرمج الإمارات"، يتوقع أن تشهد الدولة جيلاً جديداً من المبرمجين والمبتكرين القادرين على المساهمة في تطوير حلول تقنية تخدم مستقبل الإمارات والعالم."