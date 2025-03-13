الجمعة 14 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ربط إلكتروني بين "الداخلية" و"الخارجية" لتوفير خدمتي تصديق المستندات وشهادة بحث الحالة الجنائية

ربط إلكتروني بين "الداخلية" و"الخارجية" لتوفير خدمتي تصديق المستندات وشهادة بحث الحالة الجنائية
13 مارس 2025 16:01

أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.

وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: أبناؤنا يصنعون الفارق من أجل مستقبل الوطن
«الداخلية» و«التنافسية» يطلقان دليل نموذج الإمارات للحد من العنف ضد المرأة

ومن جهته، أكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.

المصدر: وام
وزارة الخارجية
شهادة بحث الحالة الجنائية
وزارة الداخلية
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
أطفال فلسطينيون نازحون في مدينة رفح بغزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مقترح أميركي جديد لتمديد «اتفاق غزة» 50 يوماً
اليوم 02:43
جندي روسي في شارع بإحدى بلدات منطقة كورسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تؤيد مقترح الهدنة مع أوكرانيا وتتقدم في كورسك
اليوم 02:43
أطفال نازحون في مخيم بالحديدة جراء انتهاكات الحوثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
اليوم 02:42
أحمد الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري (رويترز)
الأخبار العالمية
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
اليوم 02:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©