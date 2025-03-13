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مدفع شرطة دبي المُتنقل في القرية العالمية

مدفع شرطة دبي المُتنقل في القرية العالمية
14 مارس 2025 02:38

دبي (الاتحاد)

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حدّدت القيادة العامة لشرطة دبي موقع وجود المدفع (الرحال) ليومي الجمعة والسبت، 14 و15 رمضان، في القرية العالمية، لتمكين الزوار من الاستمتاع بفعاليات المدفع، التي يتم تنظيمها تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد، التي درجت على العمل بها خلال شهر رمضان، باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً، وتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في الفعاليات الرمضانية.
وتنقسم مدافع الإفطار إلى نوعين، الأول مدافع ثابتة تتوزع في 8 مناطق رئيسة على مستوى الإمارة، تتمثل في مدينة إكسبو دبي، وداماك هيلز، والاتحاد للعقارية «أب تاون مردف»، وبرج خليفة، مؤسسة دبي العقارية «وصل»، وفندق حصن حتا، «سولت كامب» بمنطقة كايت بيتش، ومرسى بوليفارد بالقرب الفيستفال سيتي. والنوع الثاني المدفع المتنقل (الرحال) والذي يتنقل بين 17 منطقة في إمارة دبي.

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