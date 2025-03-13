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علوم الدار

«صندوق الوطن» يختتم دورة «تدريب المدربين»

المشاركون في دورة تدريب المدربين
13 مارس 2025 23:01

أبوظبي (الاتحاد)
برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اختتم صندوق الوطن الدورة المكثّفة لتدريب المدربين كمرحلة متقدمة من برنامج مبرمج الإمارات بمشاركة 100 من معلمي المدارس في كل من أبوظبي ودبي، وذلك بهدف تأهيلهم لتدريب طلاب المدارس المشاركين في النسخة الجديدة من «مبرمج الإمارات».
وقال ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن: إن برنامج تدريب المدربين يُعد أحد أهم البرامج الرائدة، التي تهدف إلى تكوين قاعدة واسعة من المدربين في كافة مدارس الدولة لاستيعاب الأعداد الكبيرة المشاركة في برنامج مبرمج الإمارات وتأهيلهم على المراحل النهائية، مؤكداً أن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، ركّزت على أهمية الإعداد الجيد لأكبر عدد ممكن من المدرسين، لكي يكونوا مؤهلين بشكل ممتاز كمدربين يمكن أن يعتمد عليهم الصندوق في المراحل المقبلة داخل مدارسهم لتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «مبرمج الإمارات» من طلاب الإمارات خلال المرحلة المقبلة.

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صندوق الوطن
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