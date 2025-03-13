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علوم الدار

عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة عائشة الشامسي

عبدالله بن سالم القاسمي لدى تقديمه واجب العزاء (وام)
14 مارس 2025 02:40

الشارقة (وام)

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قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة عائشة بنت الشيخ مبارك بن علي الشامسي، أرملة المرحوم الشيخ محمد بن حمد بن شامس الشامسي، وذلك في مجلس العزاء بضاحية مغيدر.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات، ولأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
حضر مجلس العزاء بجانب سموه كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من الشيوخ وذوي الفقيدة والمعزين.

عائشة الشامسي
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