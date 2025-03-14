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ولي عهد الفجيرة يشهد جلسة حول القيم والتراث الإسلامي

ولي عهد الفجيرة يشهد جلسة حول القيم والتراث الإسلامي
14 مارس 2025 10:43

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية القيم الروحية المستمدة من الثقافة والتراث الإسلاميّين ودورها في بناء شخصية الفرد، وتمكينه في المجتمع، وتحقيق استدامة الروابط المجتمعية وتعزيزها عبر الأجيال.

جاء ذلك خلال حضور سموه، في قصر الرميلة، محاضرةً بعنوان "رشحات معنوية من التراث الإسلامي"، ضمن الجلسات الرمضانية لمجلس محمد بن حمد الشرقي، قدمها الباحث وصانع المحتوى العماني هادي اللواتي.

حضر المجلس، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وأكد سموه، متابعة ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، للجهود الرامية إلى تعزيز القيم الروحية والثقافية بين أفراد المجتمع، والعودة إلى المفاهيم الأصيلة للتراث الإسلامي والثوابت الدينية وترسيخها في نفوس الأجيال، ودعم رؤية الدولة في تمكين أفراد يتمتعون بالوعي والمعرفة في كافة مجالات الحياة انطلاقًا من الثوابت الدينية والقيم المجتمعية المرتبطة بها.

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من جهته تحدث الباحث هادي اللواتي خلال محاضرته، عن تجسيد الإسلام لقيم المحبة والتسامح ، وترسيخ دورها في بناء العلاقات الإنسانية والروابط المجتمعية بين مختلف الشعوب، وسلط الضوء على تعاليم الدين الإسلامي وتُراثه التي تُرشد إلى طرق تهذيب النفس بالأخلاق والإحسان في القول والعمل.

وتطرق اللواتي إلى أهمية فهم القيم الروحية في الإسلام وكيفية تطبيقها في الحياة اليومية، مشيرًا إلى أنها أكثر من مفاهيم نظرية وحقيقة، كونها ممارسات عمليّة تُهذّب العلاقات والتعاملات بين البشر.

من ناحيته أكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، أن المجلس يعمل ضمن توجيهات سمو ولي عهد الفجيرة لنشر وتعزيز القيم الثقافية والروحية، من خلال استضافة محاضرات وفعاليات تلهم المجتمع وتعزز من فهمه لتراثه الديني والروحي.
حضر الجلسة عدد من المديرين والمسؤولين، وجمعٌ من الشباب.
 

المصدر: وام
محمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
التراث الإسلامي
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