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علوم الدار

«الشارقة الخيرية» تضع حجر الأساس لمسجد في رأس الخيمة

خلال وضع حجر أساس المسجد (من المصدر)
15 مارس 2025 02:33

الشارقة (الاتحاد)

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وضعت جمعية الشارقة الخيرية، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في رأس الخيمة، حجر الأساس لمسجد المرحوم هويدن معضد سعيد، وذلك بحضور علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في الجمعية، والدكتور محمد بن هويدن الكتبي، مدير إدارة الجمعية في الذيد، إلى جانب عدد من المسؤولين والوجهاء وأهالي المنطقة.
ويعد المسجد إضافة جديدة للبنية التحتية الدينية في المنطقة، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات المصلين من خلال توفير بيئة روحانية مناسبة، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.5 مليون درهم.
يقام المسجد على مساحة 509 أمتار مربعة، بطاقة استيعابية تصل إلى 254 مصلياً من الرجال و28 من النساء، ما يسهم في توفير أجواء مناسبة لأداء العبادات، ويعزز القيم الدينية والاجتماعية في المجتمع، وقد تم تصميم المسجد وفق أحدث المعايير الهندسية.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال 14 شهراً، إذ تحرص جمعية الشارقة الخيرية على تطبيق أعلى المعايير الهندسية لضمان جودة البناء وسرعة الإنجاز.
وقال علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في جمعية الشارقة الخيرية، إن وضع حجر الأساس لمسجد المرحوم هويدن معضد سعيد يأتي ضمن جهود الجمعية في تنفيذ المشاريع الوقفية والتنموية التي تعزز القيم الدينية والاجتماعية، وتوفر بيئة مناسبة للمصلين، نحن نحرص على التعاون مع الجهات المختصة، ومنها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في رأس الخيمة، لضمان تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المعايير، بما يحقق الفائدة المرجوة للمجتمع. 

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