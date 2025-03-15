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حمدان بن زايد يزور محمد خلفان الهاملي بمنزله في مدينة زايد

حمدان بن زايد يزور محمد خلفان الهاملي بمنزله في مدينة زايد
15 مارس 2025 20:41

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، محمد خلفان الهاملي، وذلك بمنزله في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ورحب محمد خلفان الهاملي بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمنزله، معرباً عن شكره وسعادته وأفراد أسرته بهذه الزيارة وتشريفه لهم، مؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة دليل على تأصيل مبادئ التواصل والتلاحم التي عرف بها مجتمع دولة الإمارات والتي تحكم العلاقة النبيلة بين القيادة والشعب والتي لا تفصلها حواجز أو موانع.

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وأكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في جميع المناسبات والتعرف على احتياجاتهم عن قرب، منوها بسعي القيادة الرشيدة إلى توفير كل متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير.

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رافق سموه، خلال الزيارة، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
محمد خلفان الهاملي
مدينة زايد
منطقة الظفرة
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