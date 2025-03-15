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ولي عهد رأس الخيمة يقيم مأدبة إفطار على شرف ملاك الهجن

ولي عهد رأس الخيمة يقيم مأدبة إفطار على شرف ملاك الهجن
16 مارس 2025 02:56

رأس الخيمة (وام)

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أقام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، مأدبة إفطار على شرف ملاك الهجن، وذلك في مجلس ميدان السوان برأس الخيمة.
حضر مأدبة الإفطار، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل.

محمد بن سعود بن صقر القاسمي
ولي عهد رأس الخيمة
رأس الخيمة
الهجن
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