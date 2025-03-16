الإثنين 17 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الشارقة الخيرية" توزع نحو نصف مليون وجبة إفطار في النصف الأول من رمضان

"الشارقة الخيرية" توزع نحو نصف مليون وجبة إفطار في النصف الأول من رمضان
16 مارس 2025 16:56

وزعت جمعية الشارقة الخيرية 448 ألفاً و470  وجبة إفطار صائم خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك عبر136 موقعًا في مختلف مناطق إمارة الشارقة ضمن مشروعها السنوي إفطار الصائمين.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إن مواقع التوزيع تم اختيارها بعناية لتشمل المناطق السكنية والمناطق الصناعية التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال والأسر المتعففة بما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا بسهولة ويسر.

أخبار ذات صلة
كوزمين: نُواجه تحديات كبيرة أمام شباب الأهلي!
داوود الهاجري: «رواد الطاولة» فرصة لتلاقي الأجيال

وأوضح أن الجمعية تعتمد على فرق ميدانية مدربة تضم موظفين ومتطوعين للإشراف على عمليات التوزيع لافتاً إلى أن  الجمعية تستهدف خلال الشهر الكريم توزيع أكثر من مليون وجبة إفطار.

 

 

المصدر: وام
الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: تعزيز الهوية الوطنية ركيزة أساسية لنمو المجتمع
اليوم 14:26
"امتياز للتطوير العقاري" تدعم حملة "وقف الأب"بـ 50 مليون درهم
اقتصاد
"امتياز للتطوير العقاري" تقرع جرس بدء التداول في "ناسداك دبي" دعماً لحملة "وقف الأب" بـ 50 مليون درهم
اليوم 14:06
23 لاعبة في قائمة فريق أبوظبي للسيدات للمشاركة في «الآسيوية»
الرياضة
23 لاعبة في قائمة فريق أبوظبي للسيدات للمشاركة في «الآسيوية»
اليوم 14:03
"بلدية أبوظبي" تساهم في زراعة 1000 شتلة في غابة المفرق
علوم الدار
"بلدية أبوظبي" تساهم في زراعة 1000 شتلة في غابة المفرق
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©