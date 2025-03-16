"الشارقة الخيرية" توزع نحو نصف مليون وجبة إفطار في النصف الأول من رمضان

وزعت جمعية الشارقة الخيرية 448 ألفاً و470 وجبة إفطار صائم خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك عبر136 موقعًا في مختلف مناطق إمارة الشارقة ضمن مشروعها السنوي إفطار الصائمين.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إن مواقع التوزيع تم اختيارها بعناية لتشمل المناطق السكنية والمناطق الصناعية التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال والأسر المتعففة بما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا بسهولة ويسر.

وأوضح أن الجمعية تعتمد على فرق ميدانية مدربة تضم موظفين ومتطوعين للإشراف على عمليات التوزيع لافتاً إلى أن الجمعية تستهدف خلال الشهر الكريم توزيع أكثر من مليون وجبة إفطار.