ما هي كفارة التفريط في قضاء رمضان؟

أجاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن سؤال يتعلق بالتفريط في قضاء رمضان حتى دخول رمضان التالي.

وقد أوضحت الدكتورة ماريا الهطالي الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في مقطع فيديو على حساب المجلس على منصة "إكس"، أن "من أخر قضاء ما فاته من رمضان حتى دخل عليه رمضان التالي دون عذر، فعليه القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم".

وأضافت الهطالي "تقدر قيمة إطعام المسكين بنحو 15 درهما عن كل يوم".