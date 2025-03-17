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علوم الدار

إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية

إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية
17 مارس 2025 13:25

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً خاصاً بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية لهذا العام، حيث تقرر أن تبدأ اعتباراً من 1 ولغاية 3 شوال 1446هـــ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 4 شوال، وفي حال أتم شهر رمضان المبارك (30) يوماً، يكون يوم (30) رمضان عطلة رسمية تضاف إلى عطلة عيد الفطر المبينة أعلاه.

جاء تعميم الهيئة الموجه للوزارات والجهات الاتحادية كافة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2024 بشأن العطلات الرسمية في الدولة.

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وبهذه المناسبة هنأت الهيئة حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

المصدر: وام
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