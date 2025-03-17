الحكام يواصلون تقبل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك

إمارات الدولة (وام)

واصل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، أمس، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والمقيمين الذين قدموا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأعربوا عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة على المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

فقد استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

فقد تلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين. وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة بقدوم الشهر الكريم، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة الدينية العظيمة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من الرخاء والتقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي، الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين، رؤساء ومديري الدوائر الحكومية.

وواصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك بقصر الزاهر العامر. وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، التهاني من الشيخ محمد بن راشد المعلا، ومحمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، والمهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وأعضاء المجلس.

كما تقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من أعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليُمن، والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المهنئين بشهر رمضان الكريم. فقد تقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيخ عبدالله آل ثاني، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووفد منطقة الفجيرة الطبية، وفريق «تصفير البيروقراطية» من مستشفى الفجيرة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الفائز بالدورة الأولى لجائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، عن فئة المبادرة الاستثنائية، وذلك عن مشروع «توصيل الأدوية - خدمة استباقية» الذي يسهم في إيصال الأدوية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم ضمن جهود المستشفى لتعزيز جودة الحياة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمتعاملين، ومن أعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي.

كما حضر الاستقبالات أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، قائد عام شرطة الفجيرة، وعدد من كبار مسؤولي الحكومة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، ليلة أمس، بقصر سموه بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة ورجال الأعمال الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، ودعوا العلي القدير أن يمُنّ على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني بالشهر الفضيل من كبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية. وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك، على مأدبة إفطار. فقد تقبل سموه التهاني بالشهر الفضيل من كبار المسؤولين، والمواطنين، ورجال الأعمال، والمستثمرين، الذين دعوا الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر المأدبة والاستقبال الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.