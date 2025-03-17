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حمدان بن محمد يشارك مجندي الخدمة الوطنية طعام الإفطار ويشيد بدورهم في حماية الوطن

حمدان بن محمد يشارك مجندي الخدمة الوطنية طعام الإفطار ويشيد بدورهم في حماية الوطن
18 مارس 2025 00:30

شارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم، مجندي الخدمة الوطنية بمركز تدريب سويحان في أبوظبي طعام الإفطار، وذلك بحضور اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين.

تأتي هذه المبادرة خلال شهر رمضان المبارك، متزامنة مع «عام المجتمع»، تأكيداً على قيم التلاحم الوطني وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية بين أبناء الوطن. 

وأشاد سموّه بمستوى الانضباط والجاهزية التي يتمتع بها مجندو الخدمة الوطنية، مؤكداً أن الخدمة الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الدفاع الوطني، وترسيخ مبادئ الولاء والانتماء والتضحية في نفوس الشباب.

وأثنى سموّه على التزام المجندين بروح العزيمة والإصرار، مشيراً إلى أنهم يمثلون مستقبل الوطن ودرعه الحصين.

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وقال سموّه: «إن المجندين يجسدون أسمى معاني التفاني في خدمة الوطن، وأن ما يكتسبونه من مهارات وخبرات خلال فترة التدريب يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات، والإسهام في مسيرة التنمية والاستقرار». 

وأشار سموه إلى أن الخدمة الوطنية ليست مجرد واجب، بل هي شرف عظيم ومسؤولية وطنية، تعكس روح التفاني والعطاء من أجل الوطن.

في ختام اللقاء، أعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع عن فخره بمستوى الوعي الوطني الذي يتمتع به شباب الإمارات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم تحت راية القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، «حفظه الله».

المصدر: وام
حمدان بن محمد
وجبة الإفطار
الخدمة الوطنية
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