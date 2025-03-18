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علوم الدار

سهيل المزروعي: العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية

سهيل المزروعي: العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية
18 مارس 2025 17:03

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن العمل الإنساني في الإمارات يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية للدولة. وقال معاليه في تصريح له: «إننا في يوم زايد للعمل الإنساني، نستذكر بفخر إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من العطاء والعمل الإنساني نهجاً راسخاً في وجدان دولة الإمارات؛ فقد غرس «زايد الخير» قيم الخير والتراحم والتضامن، وهو الإرث الذي تواصل قيادتنا الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، البناء عليه وترسيخه ليكون جزءاً من هويتنا الوطنية. وأضاف معاليه أن يوم زايد للعمل الإنساني يكتسب هذا العام بُعداً خاصاً، لتزامنه مع عام المجتمع، الذي يعكس رؤية قيادتنا في تعزيز التكافل والتعاون بين جميع فئات المجتمع، ويمثل دعوة حقيقية لكل فرد ومؤسسة في الدولة للمساهمة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً ورحمة، وانطلاقاً من نهج «زايد الخير» الذي جعل العمل الإنساني أسلوب حياة وأساساً لبناء مجتمع متلاحم. وشدد معاليه على أن دولة الإمارات لطالما كانت في طليعة الدول المانحة، وهي تؤكد من خلال يوم زايد للعمل الإنساني التزامها الدائم بالعمل الإنساني جزءاً لا يتجزأ من هويتها الوطنية. وأكد معاليه أن كل مبادرة خيرية، وعمل تطوعي، وكل يد تمتد للمساعدة تجسيد حقيقي لنهج زايد، واستثمار في مجتمع أكثر تلاحماً.

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