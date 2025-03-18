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علوم الدار

«الهلال الأحمر» تتسلم 2000 طرد غذائي من مركز سهيل بن عويضة الخييلي

«الهلال الأحمر» تتسلم 2000 طرد غذائي من مركز سهيل بن عويضة الخييلي
18 مارس 2025 23:02

تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 2000 طرد غذائي من مركز سهيل بن عويضة الخييلي لدعم مبادراتها الإنسانية ومساعدة الأسر المتعففة في العين.
وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر في العين، إن فريق الهيئة بدأ بتوزيع الطرود الغذائية التي تسلمها من مركز سهيل بن عويضة الخييلي، مشيراً إلى أن هذه الطرود سيستفيد منها 10 آلاف شخص، حيث تم إعدادها بمكونات تلبي احتياجات أسر مؤلفة من 5 أشخاص.
وأضاف الظاهري أن هذه التبرعات تعكس الوجه الإنساني لمركز سهيل بن عويضة الخييلي، وتظهر الأثر الحقيقي لمساهماته في تعزيز مسيرة العطاء الإنساني والخيري في الدولة، ودعم جهود الهيئة لتوفير المساندة والعون لجميع الفئات المحتاجة.
من جانبه، قال جابر بن حمد سهيل الخييلي، أمين عام مركز سهيل بن عويضة الخييلي، إن هذه المبادرة تأتي ترجمة للمبادئ النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي امتلك قلباً عامراً بالبذل والعطاء، وامتدت أياديه البيضاء بالعون والمساعدة لكل المحتاجين.
وأضاف أن هذه المساهمة تأتي في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها القيادة الرشيدة، بهدف تحسين سبل الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، سيراً على نهج الوالد المؤسس، داعياً الله عز وجل أن يوفق القيادة الرشيدة لما فيه خير الوطن والمواطنين والمقيمين والإنسانية جمعاء، وأن يعزز قيم المحبة والمودة والأخوة بين الشعوب.

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المصدر: وام
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