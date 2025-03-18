محمد سعيد الشحي: «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة نجدد فيها الوفاء لإرث الشيخ زايد

أبوظبي (وام)

قال محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، إن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة نجدد فيها الوفاء لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل العطاء نهجاً ثابتاً وأرسى نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني؛ إذ أصبحت رؤيته منظومة متكاملة من المشاريع والمبادرات التي أحدثت تغييراً إيجابياً في حياة ملايين البشر، ورسّخت مكانة الإمارات كدولة تحتضن قيم الخير والتسامح.

وأضاف أن «قيم الشيخ زايد لا تزال حاضرة في مسيرة الإمارات، حيث بات العمل الإنساني مكوناً أساسياً من هويتها، ونهجاً تتبناه الدولة بمبادراتها ومشاريعها التنموية التي تصل إلى أكثر من 100 دولة حول العالم».

وأكد أن هذا النهج عزز مكانة الإمارات ضمن أكبر الدول الداعمة للعمل الإغاثي والتنموي، ليعكس التزامها الدائم بمساندة الشعوب ودعم استقرارها وازدهارها.