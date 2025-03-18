رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية: «يوم زايد للعمل الإنساني» يرسخ القيم المُثلى لمؤسس الدولة

أبوظبي (وام)

قال الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية: إن يوم زايد للعمل الإنساني يرسخ عطاء وخير وحكمة وطموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته الاستثنائية المُلهمة في جعل العمل الإنساني أسلوب حياة أصيلاً ومنهجاً عالمياً رصيناً لتحقيق التنمية والازدهار والأمن والاستقرار، وتسخير الخير والثروة لمساعدة الأشقاء والأصدقاء.

وأضاف: يَعكس هذا اليوم القيم المُثلى لمؤسس الدولة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ومبادئه الراسخة في التَّسامح والسَّلام والتَّعايش والوئام بين جميع الشعوب والأديان والثقافات في كنف من التآخي والتراحم والتآزر والتناغم، مؤكداً أن يوم زايد للعمل الإنساني هو يوم إماراتي خالد لأبناء زايد، يُعبر عن رمز العطاء والخير والإيثار كقائد استثنائي خلد التاريخ مسيرته الإنسانية الزاخرة في التلاحم والتكاتف والتكافل والتعاطف لتحقيق سعادة الشعوب وتنمية المجتمعات.