الأربعاء 19 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية: «يوم زايد للعمل الإنساني» يرسخ القيم المُثلى لمؤسس الدولة

طارق العامري
19 مارس 2025 02:58

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
دوري المقاتلين المحترفين يطلق الموسم الثاني
تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني.. إطلاق "مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني"

قال الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية: إن يوم زايد للعمل الإنساني يرسخ عطاء وخير وحكمة وطموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته الاستثنائية المُلهمة في جعل العمل الإنساني أسلوب حياة أصيلاً ومنهجاً عالمياً رصيناً لتحقيق التنمية والازدهار والأمن والاستقرار، وتسخير الخير والثروة لمساعدة الأشقاء والأصدقاء.
وأضاف: يَعكس هذا اليوم القيم المُثلى لمؤسس الدولة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ومبادئه الراسخة في التَّسامح والسَّلام والتَّعايش والوئام بين جميع الشعوب والأديان والثقافات في كنف من التآخي والتراحم والتآزر والتناغم، مؤكداً أن يوم زايد للعمل الإنساني هو يوم إماراتي خالد لأبناء زايد، يُعبر عن رمز العطاء والخير والإيثار كقائد استثنائي خلد التاريخ مسيرته الإنسانية الزاخرة في التلاحم والتكاتف والتكافل والتعاطف لتحقيق سعادة الشعوب وتنمية المجتمعات.

طارق العامري
وكالة المساعدات الدولية
يوم زايد للعمل الإنساني
العمل الإنساني
الشيخ زايد
الإمارات
آخر الأخبار
الاتحاد النسائي يعزز التعاون مع شركائه الدوليين على هامش أعمال لجنة وضع المرأة
علوم الدار
الاتحاد النسائي يعزز التعاون مع شركائه الدوليين على هامش أعمال لجنة وضع المرأة
اليوم 14:21
مفاجأة كاميرونية للشارقة أمام شباب الأهلي.. ما القصة؟
الرياضة
مفاجأة كاميرونية للشارقة أمام شباب الأهلي.. ما القصة؟
اليوم 14:15
وزارة تمكين المجتمع تصدر قراراً بإشهار "جمعية السلامة وأمن الطوارئ"
علوم الدار
وزارة تمكين المجتمع تصدر قراراً بإشهار "جمعية السلامة وأمن الطوارئ"
اليوم 14:13
هذا ما سيفعله ساوثجيت مع توخيل في المنتخب الإنجليزي!
الرياضة
هذا ما سيفعله ساوثجيت مع توخيل في المنتخب الإنجليزي!
اليوم 14:11
مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني ينظم "إفطار القيم الإماراتية" للأشقاء الفلسطينيين في مدينة الإمارات الإنسانية
علوم الدار
مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني ينظم "إفطار القيم الإماراتية" للأشقاء الفلسطينيين في مدينة الإمارات الإنسانية
اليوم 14:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©