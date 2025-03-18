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علوم الدار

محمد بن خليفة: الشيخ زايد أرسى دعائم مسيرة الخير والعطاء

محمد بن خليفة: الشيخ زايد أرسى دعائم مسيرة الخير والعطاء
19 مارس 2025 02:59

أبوظبي (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان أن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى دعائم مسيرة الخير والعطاء لدولة الإمارات منذ تأسيسها، مشيراً إلى أن الاحتفاء بذكراه الخالدة، طيب الله ثراه، هو احتفاء برمز الجود والعطاء في مجالات العمل الإنساني الذي بلغ صداه العالم كله.
وقال سموه، في كلمة له بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف الـ19 من رمضان من كل عام، إن دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، تستذكر في هذه المناسبة الإرث الخالد للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي امتدت أياديه البيضاء إلى أرجاء المعمورة، بذلاً وعطاء وسخاء ووقوفاً ودعماً للضعفاء وغير القادرين.
وأوضح أن رحلة العطاء لدولة الإمارات تتواصل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وذلك دعماً للضعفاء والمحتاجين حول العالم.
ونوّه سموه، في ختام كلمته، بمبادرات الإمارات الإنسانية التي بلغت أرجاء العالم، وآخرها حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده لترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجالات العمل الخيري والإنساني، عبر إنجاز وقف مستدام، يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

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