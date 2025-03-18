طحنون بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اليوم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت اليوم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، وبحثنا أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية والولايات المتحدة الأميركية في الجوانب المالية والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية، وسبل تعزيز هذه القطاعات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين».

وأضاف سموه: «الإمارات وأميركا تربطهما علاقات استراتيجية في مختلف المجالات وتعاون كبير بين أسواق المال والأعمال في كلا البلدين».