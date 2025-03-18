عمار بن حميد: فعاليات «رمضان عجمان» تعزز الألفة والتسامح والقيم الدينية

عجمان (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الحفل الختامي للدورة الـ19 من فعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان»، الذي أقيم في استراحة الصفيا بمنطقة مشيرف.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بالدور الكبير لهذه الفعاليات في تعزيز القيم الدينية والوعي المجتمعي والتواصل الإنساني، وقال سموه: «تجسد فعاليات (رمضان عجمان) رؤية صاحب السمو حاكم عجمان في تعزيز الألفة والتسامح والقيم الدينية بين أفراد المجتمع، وما لمسناه من تفاعل مجتمعي واسع يعكس نجاح هذه الفعاليات في تحقيق أهدافها».

وثمّن سمو ولي عهد عجمان جهود المتطوعين والرعاة، مؤكداً أن مساهماتهم كانت ركيزة أساسية في نجاح هذه الدورة، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي.

وأضاف: «نفخر بجهود الشركاء والرعاة الذين أسهموا في دعم هذه الدورة، لتؤتي ثمارها، وتسهم في تحقيق الغاية السامية للفعاليات».

وكرَّم سمو الشيخ عمار بن حميد رعاة الدورة الـ19 من الفعاليات لجهودهم في إنجاح الفعاليات، وتحقيق أهدافها النبيلة، وهم شركة «الراسخون للعقارات» وجمعية الإحسان الخيرية وهيئة الأعمال الخيرية العالمية ودار البر وغرفة عجمان وشركة عقار وايميز جروب والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بعجمان، ومؤسسة الاتحاد الخيرية وجمعية الإحسان الخيرية، والمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.

واستضافت الفعاليات هذا العام نخبة من قرّاء العالم الإسلامي، من خارج الدولة.

وشهدت المساجد المشاركة في الفعاليات، حضور ما يقارب 10 آلاف مصلٍ يومياً لأداء صلاتي العشاء والتراويح.

وعلى صعيد المسابقات، شهدت الدورة الأولى من «مسابقة آمنة الغرير للصوت الحسن» مشاركة 563 متسابقاً من مختلف الفئات العمرية، حيث تنافسوا على إبراز جماليات التلاوة وتحسين الأداء الصوتي، ما أضفى بُعداً تنافسياً وتعليمياً على الفعاليات. وشارك في تنظيم الدورة الحالية 120 متطوعاً ومتطوعة، أسهموا في تنظيم دخول وخروج المصلين، وتعطير المساجد، وتوزيع المياه والمصاحف، وإدارة مواقف السيارات، وتقديم الدعم لأصحاب الهمم.

من جانبها، أكدت مريم المعمري، رئيسة اللجنة العليا لفعاليات «رمضان عجمان»، أن الفعاليات تشهد تطوراً مستمراً كل عام. وأوضحت أن الفعاليات استقطبت تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.