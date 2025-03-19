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علوم الدار

عمر بن زايد: الوالد المؤسس أرسى قواعد التضامن والتعاون بين الأمم

عمر بن زايد
19 مارس 2025 15:28

أكد سموّ الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى قواعد التضامن والتعاون بين الأمم والشعوب، وجعل العمل الإنساني جزءا أساسياً من هوية الإمارات وثقافتها.

وقال سموه بمناسبة الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني: "رسّخ القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نهجاً إنسانياً متميزاً قائماً على العطاء بلا حدود، وجعل من دولة الإمارات مركزاً عالمياً للعمل الخيري والإغاثي، متجاوزةً الحدود الجغرافية لتصل إلى بقاع الأرض كافة".

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وأضاف سموه: "الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت في مقدمة الدول التي لا تتوانى عن تقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير الدعم للمحتاجين في كل مكان حول العالم، من خلال مشاريعها الإنسانية المتنوعة، سيراً على نهج وقيم المؤسس في العطاء والتضامن الإنساني".

المصدر: وام
عمر بن زايد
الشيخ زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
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