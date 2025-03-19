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رئيس البرلمان العربي: مسيرة الشيخ زايد الإنسانية مبعث فخر واعتزاز

رئيس البرلمان العربي: مسيرة "الشيخ زايد" الإنسانية مبعث فخر واعتزاز
19 مارس 2025 16:15

أكد معالي محمد بن أحمد اليماحى رئيس البرلمان العربي أن المسيرة الإنسانية الحافلة بالعطاء التي دشنها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه " مبعث فخر واعتزاز قدمت نموذجًا فريدًا في دعم العمل الإنساني على كافة المستويات، كما تمثل نبراسا يهتدي به أبناء الإمارات في العطاء الإنساني.

وقال اليماحي بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني" إن ما تقدمه دولة الإمارات من عطاء غير محدود لكل دول وشعوب العالم، هو امتداد للنهج الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حتى أصبح منهاجا لجميع أبناء الإمارات وجزءا من هوية الدولة.

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وأشار "اليماحي" إلى أن ما قدمه القائد المؤسس سيخلده التاريخ بأحرف من نور في صفحاته المضيئة، مؤكدًا أنه وضع اللبنة الأولى لخريطة العمل الإنساني بالدولة، حتى أصبحت دولة الإمارات في صدارة الدول الداعمة والمساهمة في دعم العمل التطوعي والخيري على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وقال "اليماحي" إن راية دولة الامارات ويدها الممدودة لتقديم المساعدات ودعم كافة المحتاجين والإسهام في العمل الخيري ستظل مرفوعة وخفاقة دائما، وذلك بدعم القيادة الرشيدة .

المصدر: وام
البرلمان العربي
الشيخ زايد
العمل الإنساني
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