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علوم الدار

«طرق دبي» تنجز تحسينات مرورية على شارع الشيخ زايد

«طرق دبي» تنجز تحسينات مرورية على شارع الشيخ زايد
19 مارس 2025 21:49

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إنجاز تحسينات مرورية سريعة على شارع الشيخ زايد، بهدف رفع كفاءة الحركة المرورية وتقليل الازدحام عند نقاط التداخل الرئيسية، مما يعزز انسيابية الطرق ويحقق أعلى معايير السلامة المرورية وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لمواكبة التوسع العمراني المتسارع في الإمارة.
وشملت التحسينات توسعة شارع الخدمة المحاذي لمحطة مترو المركز المالي باتجاه أبوظبي، حيث تمت زيادة عدد المسارات من ثلاثة إلى أربعة، ما رفع الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 25%، لتصل إلى 3,200 مركبة في الساعة مقارنة بـ 2,400 مركبة سابقاً حيث ساهم هذا التطوير في تقليل زمن الرحلة من خمس دقائق إلى دقيقتين فقط.
وقال أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، إن التعديلات شملت أيضًا مقطع التداخل بين شارع الخليج التجاري وشارع المركز المالي باتجاه دبي، حيث تم تمديد مسافة التداخل المروري، مما أدى إلى تقليل الكثافة المرورية وخفض زمن الرحلة على امتداد شارع الشيخ زايد بنسبة 25%، من أربع دقائق إلى ثلاث دقائق، بما يحقق تجربة تنقل أكثر سلاسة وكفاءة.

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المصدر: وام
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