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علوم الدار

العلماء الضيوف يزورون المرضى في المستشفيات

العلماء الضيوف خلال الزيارة (من المصدر)
20 مارس 2025 02:42

أبوظبي (الاتحاد)

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عام المجتمع
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تحقيقاً لمستهدفات «عام المجتمع» في ترسيخ قيم التواصل والتلاحم المجتمعي، وضمن المبادرة المجتمعية «وصية زايد» التي تنفذها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في شهر رمضان المبارك قام أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يرافقهم عددٌ من المسؤولين في الهيئة بزيارةٍ للمرضى المنومين في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي لإشعارهم بالطمأنينة والتخفيف عنهم بالأحاديث الودية التي تعزز فيهم الصبر والعزيمة والأمل وحسن الظن بالله.
وأكدت الهيئة أن مثل هذه الزيارات في هذا الشهر الكريم شهر الرحمة لها تأثيرها الإيجابي الفعال في نفوس المرضى وتشعرهم بالجو الأسري الذي يجسد قيم التواصل والتكافل والرحمة، داعيةً أفراد المجتمع إلى إعلاء قيم التواصل وصلة الأرحام والتكافل بين كل أبناء المجتمع في كل الظروف والأحوال فهي جديرةٌ بتقوية النسيج الاجتماعي الذي وصانا به الشيخ زايد، وتحرص على تلاحمه وتماسكه قيادتنا الرشيدة من خلال إنشاء المؤسسات الأسرية وإطلاق المبادرات المجتمعية علماً بأننا نعايش الآن مبادرة «عام المجتمع» الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.
من جانبهم أعرب المرضى عن تقديرهم لهذه الزيارة الإنسانية مؤكدين أنها تركت أثراً طيباً على نفوسهم وأشعرتهم بالفخر بالقيم الإنسانية النبيلة والأصيلة التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.

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