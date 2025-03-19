جامع الشيخ زايد الكبير يعلن عن برنامج العشر الأواخر من رمضان

أعلن جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي عن برنامج خاص بالعشر الأواخر من رمضان 1446 ه، الذي يهدف إلى تعزيز تجربة الضيوف وتوفير سبل الراحة لهم.

وفي هذا الصدد ومع تزايد الإقبال على جامع الشيخ زايد الكبير في الأيام العشر الأواخر من الشهر الفضيل، عمل المركز على رفع جاهزيته لاستقبال المصلين، وأتم جدولة القراء الذين سيحيون العشر الأواخر في رحاب الجامع، حيث سيؤم المصلين في صلاتي التراويح والقيام، كل من إدريس أبكر، ورعد الكردي، وعبدالباسط المزيد، وفوزي مورالي، إضافة إلى إحياء صلاة التهجد في تمام الساعة 12:00 ليلاً. ولما تتسم به هذه الأيام من خصوصية، عمل المركز على زيادة نقاط الاستعلامات المتحركة في مرافقه كافة، إضافة إلى مضاعفة عدد موظفي البدالة، وتجهيز نحو 1,500 سجادة فاخرة لإكساء صحن الجامع، وأكثر من 30 ألف سجادة ورقية للصلاة في المناطق المحاذية للصحن.

ولتيسير الحركة، خصص المركز أكثر من 70 سيارة كهربائية لنقل المصلين وأصحاب الهمم وكبار السن من مواقف السيارات إلى قاعات الصلاة بالجامع، إضافة إلى توفير 50 كرسيًا متحركًا.

وحرصاً على سلامة الأطفال في الجامع، وفر المركز خدمة أساور اليد في نقاط الاستعلامات، تسهيلا للتواصل مع ذوي الأطفال المفقودين، إضافة إلى توفير سيارات إسعاف بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، فضلاً عن وجود فريق الدفاع المدني، والمستشفى الميداني.

وتمت جدولة مواعيد زيارة الجامع خلال العشر الأواخر، حيث تبدأ من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، من الساعة 3:00 مساءً وحتى الساعة 6:00 مساءً. وبهدف تسهيل الدخول إلى الجامع وفر المركز 8379 موقفًا للمصلين، منها 1,500 موقف للنساء، و60 موقفًا لأصحاب الهمم، إضافة إلى مواقف إضافية في المنطقة المقابلة لشارع «الجامع الكبير» المحاذي للجامع من الجهة الغربية عند «بوابة التعايش-رقم 7»، وفي كلٍ من مدينة زايد الرياضية، وفندق «إرث»، ومواقف الجامع الشرقية المحاذية لواحة الكرامة، كما وفر المركز خدمة نقل المصلين بالحافلات بين تلك المواقف والجامع ذهابا وإيابًا.

وعمل المركز على نشر جدول قراء الليالي العشر الأواخر من الشهر الفضيل، إضافة إلى نشر مستجدات المركز والخريطة الخاصة بالوصول إلى بوابات الدخول ومواقف السيارات والمصليات، وغيرها، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي: szgmc_ae@.

وتجسيداً لرسالته الإنسانية التي يتكامل فيها الدور الديني مع الدور الحضاري والثقافي، يستمر المركز في تقديم أكثر من 11 مبادرة خلال الشهر الفضيل، أبرزها محاضرات أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، ومشروع «ضيوفنا الصائمون»، وذلك برعاية مؤسسة «إرث زايد الإنساني»، وبالشراكة الإستراتيجية مع فندق إرث- أبوظبي، حيث بلغ عدد وجبات الإفطار أكثر من 1.3 مليون وجبة في النصف الأول من الشهر الفضيل، منها 453,948 وجبة إفطار وزعت في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وأكثر 649 ألف وجبة إفطار وزعت على المدن العمالية ومناطق أخرى في إمارة أبوظبي، إضافة إلى انعقاد محاضرات مجلس محمد بن زايد بمقر المجلس في مركز جامع الشيخ زايد الكبير، وفعالية مدفع الإفطار في الجامع، ومبادرة التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم في أبوظبي.

كما أطلق المركز تجربة السوق الرمضاني، الذي يضم 22 كشكاً لتعزيز تجربة الضيوف، وتوفير أجواء أكثر راحة للمصلين والزوار، وإطلاق الموسم الخامس من برنامج «جسور»، التي استقبل خلالها أفراداً من ثقافات متنوعة، ممن يعيشون على أرض الدولة، لقضاء يوم يعيشون خلاله تفاصيل الشهر الفضيل.

كما نشر المركز أكثر من 38 منشوراً على كافة منصات التواصل الاجتماعي للمركز، تناولت فضائل الشهر الكريم، وتبيان مداخل الجامع وتوزيع المواقف، وجداول الأئمة ومواقيت الصلوات، والمبادرات التي أطلقها المركز. وفي إطار منظومة من المبادرات الهادفة لتحقيق رسالة الجامع الداعية لتعزيز القيم الإنسانية النبيلة، كالتعايش والتسامح والاحترام، استقبل جامع الشيخ زايد الكبير 812 ألفا و493 ضيفاً خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، منهم 180 ألفا و647 مصليا و454 ألفا و427 مفطرا، و177 ألفا و419 زائرا، وبلغ عدد المصلين في صلاتي العشاء والتراويح في جامع الشيخ زايد الكبير 112 ألفا و253 مصليا.