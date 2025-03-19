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«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تعتمد أسماء حجاج «برنامج زايد للحج» هذا العام

«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تعتمد أسماء حجاج «برنامج زايد للحج» هذا العام
19 مارس 2025 23:09

اعتمدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، القائمة النهائية للحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام 1446ه - 2025م ضمن برنامج زايد للحج، وأرسلت لهم رسائل نصيةً بالموافقة والإعلان بالبدء باستكمال الإجراءات.
وأشاد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بهذه المبادرة السنوية التي تعكس حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على استمرار مسيرة العطاء والقيم الإنسانية السمحة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتحقيق السعادة لذوي الدخل المحدود وتمكينهم من أداء فريضة الحج وإهداء الثواب للوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي وضع اللبنة الأولى لهذه المبادرة المجتمعية النبيلة، كاشفًا أن اعتماد الأسماء تم في هذه الأيام المباركات التي تتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي أصبح مناسبةً وطنيةً تستهدف الاستلهام من إرث الشيخ زايد الإنساني، ودعم جهود الدولة التي جعلت من العمل الخيري والإنساني، منظومةً متكاملةً ترعاها بالتطوير المستمر لتظل مورد خيرٍ مستدامٍ يساهم في كل احتياجات الشعوب والمجتمعات.

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المصدر: وام
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