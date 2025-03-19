أحمد المهيري: «يوم زايد للعمل الإنساني» يرسخ قيم الخير والمحبة والسلام

أبوظبي (وام)

أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني ترسخ قيم الخير والمحبة والسلام، حيث رسم المغفور له «زايد الخير» طريقاً ونهجاً فريداً في العطاء، ومد يد العون لجميع الدول والشعوب.

وأضاف أن يوم زايد للعمل الإنساني يعد إرثاً للعمل الخيري والإنساني، ومناسبة ملهمة لإبراز مآثر وإنجازات الشيخ زايد في تضامنه مع قضايا وشؤون الإنسان، وتوحيد المجتمعات تحت راية العطاء الذي أصبح جزءاً أصيلاً من هوية دولة الإمارات العربية المتحدة، ونهجها في دعم القضايا الإنسانية محلياً ودولياً، وهو ما جعل الإمارات في صدارة دول العالم إسهاماً في العمل الإنساني.

ولفت إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانة أبوظبي، عاصمة مستدامة للعمل الإنساني، من خلال ما تقدمه من مبادرات ومشاريع خيرية وإنسانية، عززت جهودها في خريطة العمل الإنساني محلياً وإقليمياً ودولياً، مما أسهم في التخفيف من معاناة الشعوب في جميع أنحاء العالم.