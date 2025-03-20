«واجب التطوعية» تنظم مجلساً رمضانياً حول قيم زايد والتكاتف المجتمعي

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، نظّمت الجمعية مجلسها الرمضاني السنوي الخامس في أبوظبي، تحت شعار «قيم زايد.. والتكاتف المجتمعي»، وذلك بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات.

ويأتي تنظيم المجلس في إطار دعم رؤية القيادة الرشيدة للدولة، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بترسيخ قيم التواصل والتلاحم الوطني، وتعزيز أواصر الترابط بين أفراد المجتمع.

وشهد المجلس، حضور نخبة من المسؤولين وقيادات وروّاد العمل التطوعي، حيث ناقش المشاركون الدور المحوري للقيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز التكاتف المجتمعي، انسجاماً مع مبادرة «عام المجتمع». وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن قيم «زايد الخير»، تمثل ركيزة أساسية في تعزيز التضامن والتماسك بين أفراد المجتمع، بما يتماشى مع تطلعات القيادة في بناء مجتمع متماسك ومتلاحم، مشيراً إلى أن المجالس الرمضانية تمثل منصات لترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز ثقافة العطاء وروح العمل التطوعي.

من جانبه، أوضح محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن القيم التي غرسها الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ستظل حجر الأساس في ترسيخ التسامح والتعايش السلمي، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية، مشيداً بمسيرة العطاء الإماراتية التي أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى به.

وشهد المجلس جلسات حوارية ثرية تناولت، سبل تطوير منظومة العمل التطوعي، وتعزيز الهوية الوطنية القائمة على مبادئ التعاون والتكافل، مع تسليط الضوء على نماذج ناجحة لمبادرات مجتمعية أسهمت في دعم التنمية وترسيخ روح المسؤولية الاجتماعية.