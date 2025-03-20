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علوم الدار

‎جامعة عجمان تحصل على اعتماد من " المجلس الأسترالي لطب الأسنان"

‎جامعة عجمان تحصل على اعتماد من " المجلس الأسترالي لطب الأسنان"
20 مارس 2025 12:56

حصلت كلية طب الأسنان في جامعة عجمان، على الاعتماد المرموق من المجلس الأسترالي الدولي لطب الأسنان "ADCI" لمدة سبع سنوات، اعتبارًا من الأول من يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2031. 

ويشمل الاعتماد، برامج البكالوريوس في جراحة الأسنان، وبرامج الماجستير في علاج جذور الأسنان وطب أسنان الأطفال.

 وبذلك تصبح جامعة عجمان أول مؤسسة تعليمية في دولة الإمارات، تحصل على هذا الاعتماد المتميز لبرامج الدراسات العليا في طب الأسنان. 

وخرجت كلية طب الأسنان أكثر من 4000 طبيب أسنان، تركوا أثرًا في مجال عملهم على المستويين المحلي والعالمي، وتحتضن أكبر مستشفى للأسنان في الدولة، حيث تتكامل أركان التعليم الأكاديمي والتدريب السريري والرعاية الطبية بمعايير عالمية، مما يعزز دورها مركزا رياديا في إعداد أجيالٍ من الكفاءات المؤهلة لخدمة المجتمع والارتقاء بالقطاع الصحي. 

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ويُعد المجلس الأسترالي الدولي لطب الأسنان أحد أبرز الهيئات العالمية المعنية بتقييم جودة التعليم الطبي، ويعكس حصول جامعة عجمان على هذا الاعتماد التزامها الراسخ بالتميز الأكاديمي، وحرصها على مواكبة أرقى المعايير العالمية، تأكيدًا لدورها في بناء جيل من الأطباء المؤهلين علميًا ومهنيًا، القادرين على الإسهام الفاعل في تطوير الرعاية الصحية. 

وتوجه الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، بالشكر والامتنان لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، داعمًا بذلك مساعي الجامعة نحو التميز والابتكار، وهنأ عميد كلية طب الأسنان، الدكتور سالم أبو فنّاس، وجميع منتسبي الكلية، من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والطلبة والخريجين، وشركاء جامعة عجمان، على هذا الإنجاز المتميز. 

وأكد أن نيل هذا الاعتماد المرموق لمدة سبع سنوات، يُجسّد مكانة الجامعة الريادية في مجال طب الأسنان، ويعكس التزامها الدائم بتطوير التعليم الطبي وتعزيز جودة الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة.

المصدر: وام
طب الأسنان
جامعة عجمان
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