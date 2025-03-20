حكومة عجمان تعقد جلسات «المعارف الاستراتيجية للقيادات العليا»

عجمان (وام)

انطلقت أولى جلسات برنامج المعارف الاستراتيجية للقيادات العليا في حكومة عجمان تحت عنوان «ملامح حكومات المستقبل».

ويهدف البرنامج، الذي أطلقته حكومة عجمان، تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إلى تعزيز جاهزية القيادات لاستشراف المستقبل، وفهم التحولات الاستراتيجية الكبرى، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في تطوير الأداء الحكومي.

قدم الجلسة البروفيسور رائد عواملة، خبير حوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان.

وتطرقت الجلسة إلى دور الابتكار والمرونة في تعزيز كفاءة الحكومات، وأهمية الحوكمة الذكية في تحسين جودة الخدمات العامة، كما تم تسليط الضوء على كيفية مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وسبل بناء حكومات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.

وتناولت الجلسة أبرز التحولات المؤثرة على الحكومات.