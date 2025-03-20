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ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد دبي على مأدبة إفطار في استراحة ند الشبا في دبي

ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد دبي على مأدبة إفطار في استراحة ند الشبا في دبي
20 مارس 2025 23:33

حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مأدبة إفطار أقامها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الخميس، في استراحة سموّه في ند الشبا في دبي، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

وتبادل سموّ ولي عهد أبوظبي وسموّ ولي عهد دبي، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية حول مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وما تشهده من إنجازات ومشاريع هدفها الوصول بالوطن إلى أعلى مراتب التقدّم والازدهار، وخدمة المواطن وترسيخ مقومات استقراره وسعادته، وتحقيق النفع لجميع أفراد المجتمع، سائلين الله عزّ وجلّ أن يعيد هذا الشهر الفضيل على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من الرفعة والنماء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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حضر اللقاء سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ وعدد من الشيوخ وجمع من كبار القيادات العسكرية، والمسؤولين وأعيان البلاد.

وتناول الجميع طعام الإفطار على المأدبة التي أقامها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تكريماً لأخيه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسموّ الشيوخ والضيوف.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
حمدان بن محمد
مأدبة إفطار
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