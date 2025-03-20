سلطان بن أحمد يطلع على مشروع مرصد القاسمي البصري الراديوي

الشارقة (وام)

اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، ظهر أمس الخميس، في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، على مشروع مرصد القاسمي البصري الراديوي، المقترح إنشاؤه على جبل الكتاب.

وتناول العرض رؤية مرصد القاسمي المستقبلية في أن يكون منشأة علمية ورمزاً وطنياً للتميز والابتكار، تستثمر في بناء الكوادر الوطنية، وتدشن جسوراً من التعاون الدولي، وتضع الأسس لنهضة علمية تليق بمكانة الدولة وطموحاتها في استكشاف الكون.

ويحتوي مرصد القاسمي، الذي يعتبر أول مرصد فلكي مسجّل ومرخّص للأنشطة الفضائية بالدولة، لمزاولة خدمات التتبع والرصد والوعي بالحالة الفضائية، على أكبر تلسكوب بصري في منطقة الخليج العربي، وهو الأحدث على مستوى الوطن العربي ضمن ثلاث محطات رصدية أساسية تغطي أبحاث النجوم والكواكب الخارجية، ودراسة تكوين النجوم والمجرات باستخدام التحليل الطيفي، بالإضافة إلى تعزيز التعليم العام ودعم الباحثين، والرصد الفلكي من خلال الأنشطة العامة والورش العلمية العملية.

ويتميّز مرصد القاسمي بتركيزه على رصد السماء الجنوبية، وسدّ الفجوة العلمية في هذا المجال، إلى جانب أهدافه الأخرى في مجال البحث العلمي والاكتشافات الفلكية، كما تتواءم أهداف المرصد مع استراتيجية جامعة الشارقة «إيدج» في التوطين والرقمنة والتعاون الدولي.

واطلع سمو رئيس جامعة الشارقة، على عرض مختبر الأقمار الاصطناعية المكعبة، الذي تضمن عدداً من أهدافه العلمية المتخصصة، وإسهامه في بناء القدرات الوطنية، وتشجيع الابتكار.

كما تناول العرض الإنجازات العلمية التي حققها مختبر الأقمار الاصطناعية المكعبة والمشروعات الحالية التي يعمل عليها.