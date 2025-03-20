حاكما عجمان ورأس الخيمة يواصلان تقبل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك

عجمان، ورأس الخيمة (وام)

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والمقيمين الذين قدموا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأعربوا عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة على المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

فقد واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك بقصر الزاهر العامر. فقد تقبل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، التهاني من معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، والمهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية.

كما تقبل سموّهما التهاني من كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، الذين أعربوا عن خالص أمنياتهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده، بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة، راجين المولى عز وجل، أن يديم هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني بالشهر الفضيل من كبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية. وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.