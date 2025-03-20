طحنون بن زايد يلتقي ديفيد ساكس المستشار الخاص لشؤون الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، ديفيد ساكس، المستشار الخاص لشؤون الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية.

وكتب سموه في منشور على منصة "إكس": "بحثت مع ديفيد ساكس، المستشار الخاص لشؤون الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، الأثر التحولي للذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، والدور المتصاعد للعملات الرقمية في إعادة تشكيل النظم المالية، إضافةً إلى الفرص الاستثمارية التي تنشأ عند تلاقي هذه الابتكارات".

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: "ومع تسارع وتيرة التطور التقني، يظل تعزيز التعاون وتبني استراتيجيات استشرافية ركيزة أساسية لدفع النمو المستدام وتحقيق أثر طويل الأمد".

بحثت مع ديفيد ساكس، المستشار الخاص لشؤون الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، الأثر التحولي للذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، والدور المتصاعد للعملات الرقمية في إعادة تشكيل النظم المالية، إضافةً إلى الفرص الاستثمارية التي تنشأ عند تلاقي هذه الابتكارات.



ومع تسارع وتيرة التطور… pic.twitter.com/2KRWwqRzOI — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) March 20, 2025