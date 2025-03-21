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مدير عام شرطة أبوظبي يشهد تخريج 125 منتسباً من 3 دورات أمنية

مدير عام شرطة أبوظبي يشهد تخريج 125 منتسباً من 3 دورات أمنية
21 مارس 2025 14:50

شهد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي تخريج 125 من الضباط والأفراد والعنصر النسائي منتسبي قطاع المهام الخاصة من ثلاث دورات أمنية متخصصة في إدارة ق 7 وهي دورة تنمية المهارات الميدانية لفئة الضباط ودورة القوات الخاصة التأسيسية للعنصر النسائي، ودورة مكافحة الشغب، وتأمين المنشآت التأسيسية للضباط والأفراد.
وهنَّأ مدير عام شرطة أبوظبي الخريجين والخريجات، مُباركاً لهم تخرُّجهم، وتمنى لهم مزيداً من الإنجازات والنجاحات الرائدة في حياتهم العملية، ما يلبّي طموحاتهم وطموحات القيادة الرشيدة.
وأكد أهمية دورهم خلال عملهم في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني، وتطبيقهم المعارف والمهارات التي اكتسبوها، بما يعزِّز جاهزيتهم العالية في عمليات الأمن الداخلي.
وأعرب عن حرص شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبيها وتأهيلهم، من خلال دورات تدريبية متخصصة، تعزز من قدراتهم الوظيفية، وتكسبهم خبرات جديدة ومختلفة، وفق أرقى المعايير العالمية في العمل الشرطي والأمني.
وحثَّ الخريجين على مواصلة تطوير مهاراتهم ومعارفهم لمواكبة جميع المتغيرات التي يشهدها العالم، بما يُلبّي تطلُّعات القيادة في بناء الإنسان الإماراتي وتمكينه، إلى جانب رفد شرطة أبوظبي بكوادر وخبرات وطنية متخصِّصة تتمتَّع بأعلى معايير الكفاءة والاحترافية.
وأشاد بجهود المدربين لتعزيز الجاهزية وصقل مهارات المنتسبين، من خلال تبني نهج التدريب الأمني المتطور وإكساب الخريجين المعارف، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهي الاستجابة الفاعلة والجاهزية والاستعداد الأمني.

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